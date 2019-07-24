Кроссовки Nike продали на аукционе в США за 437,5 тысячи долларов

Нью-Йорк, 24 июля. Пара кроссовок Nike 1972 года выпуска была продана на аукционе Sotheby’s за 437,5 тысяч долларов.

Эта обувь получила название Moon Shoe. Она была создана соучредителем Nike, тренером по бегу Биллом Бауэрманом. Обувь использовалась бегунами на летних Олимпийских играх в Мюнхене. Всего было создано 12 пар.

Стартовая цена кроссовок была установлена в размере 160 тысяч долларов. Их приобрел коллекционер Майлс Надал. Мужчина планирует выставить ее в частном музее вместе с коллекцией автомобилей.

В июле 2018 года на аукционе был продан кроссовок героя фильмов «Назад в будущее» Марти Макфлая. Лот выставил на продажу коллекционер Джордан Геллер. Кроссовок находился в плохом состоянии: у него была повреждена пятка и подошва. Несмотря на это, фанат фильма не пожалел денег, с аукциона лот ушел за 92,1 тысячи долларов.

В марте 2019 года на аукционе в Британии продали раритетный Bentley 1936 года, который принадлежал британскому летчику Чарльзу Блэкхэму, участнику Второй мировой войны.

Летчик служил в эскадрилье RAF 550. Он участвовал в уничтожении резиденции Адольфа Гитлера «Бергхоф», которая была расположена в Баварских Альпах. Резиденция была разбомблена в апреле 1945 года, но Гитлера в ней не было. Глава Третьего Рейха находился в бункере «Фюрербункер».

Отметим, что раритетных Bentley 1936 года с 4,5-литровым двигателем было выпущено всего шесть штук. Автомобиль был продан за 599 тысяч долларов.