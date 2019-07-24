Минкультуры РФ выяснит, какие мультгерои нужны современным детям

Москва, 24 июля. Минкультуры РФ планирует обсудить с российскими аниматорами, в каких героях нуждается отрасль, какие сценарии мультфильмов ждать в следующем году и как создать нового Винни-Пуха. Об этом рассказала РИА Новости глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, аниматорам непонятно, какого продукта не хватает на рынке. Любимова подчеркнула, что популярные телеканалы, транслирующие новую анимацию, получают поддержку в Минкультуре.

«Хочется понять, чего же не хватает, какого рода сценариев нужно ждать нам в следующем году», — заявила глава департамента кинематографии Минкульта.

По ее словам, на студии «Союзмультфильм» будет проведен круглый стол примерно в середине сентября. В нем будут участвовать представители старой школы анимации, а также молодые и яркие компании, которые занимаются полнометражными картинами и анимационными сериалами.

«Нам очень важно собраться всем вместе, чтобы обсудить, что же является для нас приоритетным направлением, насколько у нас достаточное количество образовательных сериалов, каких героев нам стоит ждать», — подчеркнула Любимова.

По ее словам, необходимо проконсультироваться с психологами, чтобы понять, какой именно герой необходим, понять «каких Винни-Пухов нам ждать от российских аниматоров».

Ранее россияне назвали любимыми мультфильмами «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино» и «Маша и медведь», сообщает «Газета.ru».

Отметим, студия «Союзмульфильм» ведет переговоры с китайскими специалистами по поводу продажи первого сезона мультфильма «Возвращение в Простоквашино».