Глава Росприроднадзора заявила об опасности экологической катастрофы в Иркутской области

Москва, 24 июля. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила об опасности экологической катастрофы в Иркутской области.

Угрозу представляет занимавшееся производством хлора и других химических веществ предприятие «Усольехимпром». По ее словам, завод находится в полуразрушенном состоянии, владельцы выкачали из него ресурсы и бросили.

«Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», — сообщила Радионова в интервью газете «Известия».

Глава Росприроднадзора напомнила, что рядом протекает Ангара. Река находится под угрозой загрязнения. Радионова назвала район территорией экологической катастрофы и призвала «уже сейчас» заняться проблемой.

«Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — подчеркнула Радионова.

Чиновница также предложила значительно увеличить штрафы за экологические нарушения. В настоящее время они в среднем колеблются от пяти до 20 тысяч рублей. По мнению Радионовой, для юридических лиц штрафы за экологические нарушения должны составлять от 50 тысяч до миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей — 10 до 500 тысяч рублей, для физических лиц — от пяти до 50 тысяч рублей. Кроме того, чиновница предложила ввести возможность приостановки деятельности предприятия-нарушителя.

По словам Радионовой, в Минприроды обсуждают законопроект о ликвидации накопленного экологического ущерба. Документ может законодательно закрепить обязанность по рекультивации за собственником.