Queen снимет три клипа после успеха Bohemian Rhapsody

Москва, 24 июля. Группа Queen намерена снять три клипа после того как видео на песню Bohemian Rhapsody набрало миллиард просмотров на YouTube.

Музыканты из Queen поблагодарили своих поклонников за поддержку, благодаря которой клип на одну из самых известных песен группы набрал миллиард просмотров на YouTube. Ремастеринговая версия видео была опубликована на хостинге в августе 2008 года.

Знаменательное событие Queen отметит съемками сразу трех новых клипов, в которых, как ожидается, примут участие фанаты коллектива. Чтобы принять участие в работе над новыми видеоклипами, поклонники должны зайти на сайт youarethechampions.com и оставить там заявку. По словам музыкантов, сняться в клипах могут все, кто занимается танцами или музыкой, а также просто хочет «повеселиться».

«Для нас большая честь, что клип на Bohemian Rhapsody только что набрал миллиард просмотров на YouTube. Мы хотим поблагодарить вас всех и отметить это вместе с нашими удивительными поклонниками по всему миру, сняв три новых музыкальных видео на наши песни с вашим участием! Независимо от того, музыкант вы или певец, танцор, художник или просто хотите повеселиться», — написали в Facebook участники Quenn Брайан Мэй и Роджер Тейлор.

Напомним, Queen — одна из самых известных групп в истории мировой рок-музыки. Классический состав коллектива сформировался в 1971 году, наиболее знаменитым из «четверки» стал фронтмен Фредди Меркьюри. В дискографии группы 15 альбомов, многие из которых стали мультиплатиновыми.

Последним годом фактического существования Queen можно считать 1991-й, когда Меркьюри умер от СПИДа. Сегодня в составе группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор, некогда стоявшие у ее основания.