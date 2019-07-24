Военные в Амурской области приведены в повышенную готовность из-за паводка

Благовещенск, 24 июля. Сводные отряды ликвидации последствий ЧС Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за ситуации с паводком в Амурской области.

Всего соединения и воинские части имеют 400 человек личного состава и 50 единиц специальной техники. Для мониторинга паводковой ситуации задействованы дежурные службы. Военные готовы оказать помощь пострадавшим от стихии в любом районе зоны ответственности, сообщает пресс-служба ВВО.

Напомним, в Приамурье 19 июля было объявлено штормовое предупреждение из-за мощного циклона. Дожди начались в северных районах региона 20 июля, а с 21-22 июля они шли на всей территории области, а в некоторых районах и 23 июля.

Из-за этого уровень воды в крупнейших реках региона поднялся выше нормы. В реке Амур в районе села Джалинда уровень на 1,63 метра выше нормы, в реке Зея на участке Мазаново — Благовещенск он поднялся на 0,3-1,5 метра. Также неблагоприятная обстановка ожидается на реке Селемджа в районе сел Норск и Богословка.Cпасатели укрепляют дамбу в селе Норск, населению оказывается помощь, передает ТАСС.

По прогнозу Амурского Гидрометцентра в регионе в ближайшие два дня ожидается прохладная и дождливая погода, сообщает Deita.ru.

Подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены на режим ЧС. Над ликвидацией последствий ливней и предупреждения ЧС работают более 300 человек.

Ранее в Амурской области в результате ливней затопило шахту. Всех сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Инцидент произошел на территории Селемджинского района на шахте ООО «Маломырский рудник».