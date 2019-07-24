Названа дата похорон жертв пожара в Хабаровском крае

Хабаровск, 24 июня. Похороны девочки, погибшей при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, состоятся в четверг в Комсомольске-на-Амуре.

По данным администрации Комсомольска-на-Амуре, родителям погибшего ребенка в организации похорон помогает городской спецкомбинат коммунального обслуживания, а материальную поддержку взяло на себя местное авиационное предприятие, где работает отец девочки.

«Первые похороны жертв трагедии состоятся в четверг, 25 июля», — говорится в сообщении мэрии.

Вопрос о дате похорон еще двоих детей решается с их родителями, затраты на погребение возьмут на себя местные власти. В четверг семьям погибших детей из резервного фонда городской администрации должны перечислить по 200 тысяч рублей.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник. В лагере, где находились 189 детей, полностью сгорело 20 палаток из 26. По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный обогреватель, которым отапливали палатки.

Пострадали пятеро взрослых и семь детей, четверо из которых скончались. По факту их гибели возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Директор палаточного лагеря и руководитель фирмы-организатора задержаны. С сегодняшнего дня в регионе объявлен трехдневный траур.

В среду во всех загородных лагерях края начались внеплановые проверки соблюдения правил пожарной безопасности.

Как пишет «Газета.ру», губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во вторник заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие детского палаточного лагеря на базе «Холдоми».