Милонов дал напутствие Борису Джонсону

Москва, 24 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал новому главе тори Борису Джонсону найти костюм по размеру и сменить прическу.

По словам Милонова, эти шаги помогут Великобритании соразмерить свои реальные возможности с политическими амбициями. Напомним, по результатам выборов лидера Консервативной партии победителем был назван Джонсон. Его предшественница Тереза Мэй покинула этот пост в июне после провала Brexit и на фоне неспособности выступить в роли консолидирующей силы в партии. Как ожидается, в среду Мэй оставит кресло британского премьер-министра, которое займет Джонсон, ранее руководивший внешнеполитическим ведомством страны.

Джонсон, полное имя которого звучит как Александр Борис де Пфеффель-Джонсон — потомственный аристократ. В 2008 году BBC выяснила, что он имеет родственные связи сразу с несколькими европейскими царственными семьями, в том числе — династией Романовых. Кандидатура будущего премьера не раз подвергалась критике за его позицию по Brexit, стремление к эпатажу и популизм. В СМИ и соцсетях лидера тори высмеивали и за внешний вид — растрепанные волосы и мешковатые костюмы.

По словам Милонова, ситуация с Джонсоном свидетельствует, что европейская и, в частности, британская политика все сильнее похожа на балаган.

«Со времен «железной леди» (Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979-1990 гг. — прим ФАН) мы наблюдаем идеологическую деградацию английских лидеров, предпочитающих диалогу русофобию и прожектерство. Хотелось бы пожелать дорогому Джонсону начать со своего облика — найти костюм по размеру и что-то сделать с прической. Думаю, эти меры помогут внешнему курсу Британии также соразмерять свои возможности с политическими амбициями. Как говорят, встречают по одежке», — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что несколько недель назад соседи вызвали в полицию в квартиру, где проживают Борис Джонсон и его возлюбленная Кэри Симондс. Причиной стала чересчур громкая ссора пары.