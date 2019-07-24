Российские дипломаты занимаются решением вопроса с задержанным в КНДР судном

Владивосток, 24 июля. Российские дипломаты работают над решением вопроса с задержанным в Северной Корее российским сейнером «Сянхайлинь-8». Об этом сообщил сотрудник представительства МИД России в столице Приморского края.

«Наше посольство осведомлено о ситуации, дипломаты занимаются решением этого вопроса. Насколько я знаю, им удалось встретиться с экипажем судна», — цитирует представителя дипведомства РИА Новости.

Северокорейские пограничники задержали сейнер в ночь на 17 июля. Судно отконвоировали в Вонсан. На борту сейнера находилось 17 членов экипажа, включая двух граждан Южной Кореи.

Представитель судовладельца отметил, что экипаж судна разделили. Большую часть моряков держат в каютах, капитана с помощником и южнокорейскими специалистами поселили в отеле. На борту корабля каждый день проходят досмотры, с экипажем проводят допросы.

Причиной задержания стало то, что сейнер якобы пересек охраняемую зону без уведомления.