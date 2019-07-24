Александр Цой оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica

Москва, 24 июля. Сын лидера группы «Кино» Александр Цой оценил исполнение песни «Группа крови» американской метал-группой Metallica на концерте в «Лужниках».

Александр Цой рассказал, что ознакомился с большим количеством видеороликов, а также посмотрел снимок, на котором текст песни написан латиницей.

«Мне понравилось, как мой друг Юрий Каспарян (бывший гитарист группы «Кино» — прим. ФАН) обозвал Metallica пэтэушниками, ведь в его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот», — рассказал Цой-младший журналистам «Стархита».

Он напомнил, что песни группы «Кино» исполняли известные коллективы. Часто песни Виктора Цоя перепевают корейские артисты, а западные ди-джеи делали танцевальные ремиксы.

Первый продюсер «Кино» Юрий Белишкин положительно оценил поступок музыкантов Metallica.

«Это всегда настолько неожиданно. А спеть на английском великую русскую песню — это сложно», — заявил Белишкин.

Организатор концерта Владимир Зубицкий рассказал, что музыканты Metallica перед концертом в Москве спросили у него, кто в России является культовым рок-исполнителем.

«Мы сказали, что один из них — Цой. Дальше этих разговоров не было, они сами выбрали песню», — рассказал промоутер.

Напомним, песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом «Кино» в 1988 году. Виктор Цой разбился в автомобильной аварии в Латвии 15 августа 1990 года. Музыкант заснул за рулем своего автомобиля и врезался в «Икарус». cообщает «Газета.ru».