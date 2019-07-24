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Власти Хабаровска рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей

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Власти Хабаровска рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей

Хабаровск, 24 июля. Состояние двух мальчиков, пострадавших во время пожара в палаточном лагере на территории туристической базы «Холдоми» в Хабаровском крае, специалисты оценивают как удовлетворительное. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства.

«Двое детей с отравлением угарным газом доставлены в детскую краевую больницу. Их состояние оценивают как удовлетворительное», — отметили в пресс-службе.

Детей доставили в город вертолетом без родителей. Последние дали согласие на перевозку и госпитализацию ребят.

Власти Хабаровска рассказали о состоянии пострадавших при пожаре детей

В Солнечной центральной районной больнице сообщили, что поступившая в шоковом состоянии девочка чувствует себя лучше. Ее состояние также оценивают как удовлетворительное. С девочкой работают психологи и постоянно находятся родители, для них в больнице выделили отдельную палату.

Пожар в палаточном лагере произошел вечером в понедельник. Площадь возгорания достигла 2,4 тыс. кв. метров, сгорели 20 палаток из 26. В результате пожара получили травмы 12 человек, включая семерых детей, четверо из которых погибли, сообщила Газета.ru.

Следственный комитет РФ ведет расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности и оказании не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей услуг (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 238 УК РФ). Возможной причиной возгорания называют неисправность обогревателя.

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Источник: ТАСС
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