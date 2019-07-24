Названа дата запуска корабля «Союз» с роботом «Федором» на борту

Москва, 24 июля. Пуск космического корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту будет осуществлен с космодрома Байконур 22 августа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Запуск произойдет в 6.38, а стыковка к МКС запланирована на 24 августа в 8.31. После стыковки робот будет перенесен в российский сегмент станции. Космонавт Александр Скворцов выполнит несколько задач, управляя «Федором».

Напомним, что робот был разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника». «Федор» умеет садиться на шпагат, стрелять из пистолета с двух рук. Иностранные компании перестали поставлять редуктора, датчики, камеры, компьютеры и двигатели для робота, когда узнали о последней способности российского робота.

Имя «Федор» роботу дал Дмитрий Рогозин, который занимал должность вице-премьера. Робот будет первым испытателем российского пилотируемого корабля «Федерация». Его запустят с ракетой-носителем «Союз-5» с космодрома «Байконур» в 2022 году.

Ранее«Федор» «обзавелся» аккаунтом в Twitter.

«Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Федор», — написано на странице робота.

Как сообщает «Газета.ru», перед полетом на МКС робот получил функцию голосового помощника. Она необходима, чтобы он мог общаться с космонавтами.