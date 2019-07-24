Источник рассказал подробности о трех новых моделях iPhone

Вашингтон, 24 июля. Источник рассказал подробности о трех новых моделях смартфона iPhone, которые американская компания Apple представит грядущей осенью. Информацией поделился редактор портала 9to5Mac Гильермо Рамбо.

Предполагается, что три новых модели заменят iPhone XS, XS Max и XR. Пока они проходят под названиями D42, D43 и N104. Одна из версий будет стандартной, другая — «бюджетной», третья — увеличенной.

Все три модели разработчики оснастят известным экспертам под кодовым названием Cebu процессором A13. Разрешение экранов новых смартфонов будет соответствовать предыдущим моделям. При этом стандартная и увеличенная версии получат дисплеи 3x OLED Retina. «Бюджетная» модель — экран 2x Liquid Retina.

Из новшеств эксперты отметили технологию вибрации leap haptics, которая, возможно, улучшит работу тактильного отклика. Кроме того, подтвердилась информация о размещении тройных основных камер в старших моделях и двойной в «бюджетной» версии. Функция Smart Frame позволит пользователям захватывать больше дополнительного пространства для корректировки снимка. Дополнительную селфи-камеру разработчики снабдят функцией замедленной съемки скоростью 120 кадров в секунду.

Инсайдеры отмечают, что ходившие ранее слухи о появлении стандартного для мобильных гаджетов разъема USB Type-C не подтвердились. Новые модели Apple решили оснастить привычным для пользователей iPhone разъемом Lightning.

Цена смартфонов окажется немного выше предыдущих версий. Модели будут стоить 1 292, 1422 и 989 долларов.

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