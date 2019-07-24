Опубликовано видео с электрическим пикапом Ford F-150, протащившим 454-тонный поезд

Нью-Йорк, 24 июля. Американская компания Ford продемонстрировала возможности электрического прототипа пикапа Ford F-150. Автомобиль отбуксировал поезд массой 454 тонны.

Электрический пикап с главным инженером проекта Линдой Чжан за рулем протащил десять двухуровневых вагонов, которые были забиты 42 пикапами F-150. Количество автомобилей в вагонах символизирует 42 года с начала выпуска модели.

Ford не случайно столь эффектно презентовал свой электрический прототип. В компании намерены расширить линейку электрических моделей и гибридов. В ближайшее время должен выйти электрический кроссовер, который составит конкуренцию Tesla Model Y. Технические характеристики новинки неизвестны, в компании только рассказали, что запас хода кроссовера составит около 500 километров.

В апреле стало известно, что Ford планирует инвестировать 500 млн долларов в компанию по производству электрокаров Rivian Automotive LLC. Американские инженеры будут использовать платформу Rivian для создания нового электрического автомобиля. Глава совета директоров Ford Уильям Форд заявил, что работа с предприятием с чистого листа дает огромные преимущества.

Напомним, в июне Ford погасил долг перед Внешэкономбанком, что позволит ему выставить на продажу заводы во Всеволожске и Набережных Челнах. Планируется, что продажа будет осуществлена через объявление торгов.

Компания решила прекратить производство легковых автомобилей в России, предприятие Ford Sollers является убыточным. Однако Ford сохранит производство коммерческого транспорта: грузовики и фургоны семейства Ford Transit будут по-прежнему производиться в Елабуге, поскольку Ford лидирует на рынке легкового коммерческого транспорта среди иностранных марок, сообщает «Газета.ru».