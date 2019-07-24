Минюст США начал антимонопольное расследование против интернет-компаний

Вашингтон, 24 июля. Антимонопольное подразделение Министерства юстиции США начало расследование против ведущих компаний, которые работают в Интернете. Соответствующее сообщение во вторник появилось на сайте ведомства.

«Министерство юстиции объявило сегодня, что его антимонопольный комитет расследует, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям — и каким образом», — сообщается в релизе.

Специалисты Минюста США учтут обеспокоенность бизнеса и потребителей относительно касающихся соцсетей, поиска и торговли сетевых сервисов.

Целью расследования в ведомстве назвали оценку конкурентных условий и обеспечение гражданам США доступа к свободным рынкам, на которых конкурируют предоставляющие услуги компании. Министерство предпримет соответствующие меры, если будут выявлены правонарушения, отметили в ведомстве.

По данным газета The Wall Street Journal, проверки могут коснуться компаний Apple, Google и Amazon. В издании считают, что генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр уделяет технологическим компаниям большое внимание. Нажим на такие корпорации со стороны регулирующих органов может возрасти, отмечают журналисты.

Ранее Газета.ru сообщила, что Федеральная комиссия по торговле США одобрила предполагающее выплату пяти миллиардов долларов соглашение с руководством компании Facebook. Соглашение касается расследования масштабной утечки данных пользователей одноименной социальной сети.