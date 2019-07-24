Названы номинанты MTV Video Music Awards

Лос-Анджелес, 24 июля. Опубликован список номинантов MTV Video Music Awards. Чаще всего в нем мелькают фамилии Тейлор Свифт и Арианы Гранде, которые значатся в десяти номинациях.

На втором месте по количеству номинаций оказалась Билли Айлиш (девять). На одну номинацию от нее отстает рэпер Lil Nas X.

Список в этот раз пополнился двумя новинками. K-Pop вынесен в отдельную категорию. Второй новинкой стала категория «видео для добра» (video for good). Церемония награждения состоится 26 августа.

Годом ранее наибольшее число номинаций получила хип-хоп исполнительница Карди Би — 25-летняя уроженка Бронкса претендовала на десять наград. Однако одержать абсолютную победу по числу статуэток исполнительница не смогла: победив в номинациях «Лучший новый артист», «Лучшая коллаборация» (за совместный с Дженнифер Лопес и диджеем Халедом трек «Dinero») и «Песня лета» (композиция «I Like It», записанная при участи Бэд Банни и Джей Балвина), артистка разошлась миром с актером Чайлдишем Гамбино, сообщала «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Forbes признал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью 2019 года. За текущий год 29-летняя исполнительница заработала 185 млн долларов. Ее тур с альбомом Reputation собрал 226,1 млн долларов и стал самым кассовым в истории США, сообщал телеканал «360».