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Два автобуса в Канаде врезались в автомобиль и загорелись, пострадали почти 70 человек

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Два автобуса в Канаде врезались в автомобиль и загорелись, пострадали почти 70 человек

Осло, 24 июля. Два школьных автобуса столкнулись с автомобилем в Канаде, пострадали дети. Об этом сообщает CBC.

Инцидент произошел в провинции Квебек. Автобусы врезались в затормозивший автомобиль, который двигался в попутном направлении, и загорелись. В автобусах находились более 50 детей в возрасте от семи до 12 лет. Они были доставлены в больницу для осмотра, однако никто из них серьезно не пострадал. Всего госпитализировали 69 человек.

Ранее в канадской провинции Альберта разбился небольшой частный самолет. Один человек погиб, другой — был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает телеканал «360», в Индии автобус с пассажирами упал в пропасть. Водитель не справился с управлением. Погибли 32 человека, 17 пассажиров находятся в критическом состоянии.

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Источник: CBC
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