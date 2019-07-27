Незаконный митинг в Москве мог привлечь только фриков, считает социолог

Вышедшие на незаконный митинг в Москве являются маргиналами им фриками, считает независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов. Эксперт напомнил, что многие задержанные не являются жителями столицы.

«В первую очередь стоит обратить внимание на количество людей, вышедших на улицы. Это менее пяти тысяч человек, причем большая часть из них — приезжие, так называемые «понаехавшие». Эти люди не имеют права избирать депутатов Мосгордумы, а значит, их участие в незаконном митинге априори бессмысленно», — говорит специалист.

По словам эксперта, нарушители закона раздражают коренных москвичей и гостей столицы — они не могут свободно перемещаться по городу.

«Их активность раздражает жителей и гостей Москвы — из-за митингующих они ограничены в передвижениях. Ну кому это понравится?» — задает риторический вопрос он.

Социолог напомнил, что недавно на сайте Российской общественной инициативы было размещено предложение собирать подписи в том числе и в электронном виде. Это позволило бы повысить прозрачность выборов и исключить возможность предоставления недостоверной информации, как в случаях с подписными листами.

«На сайте РОИ недавно появилась инициатива, чтобы люди имели возможность голосовать с помощью сайта Госуслуг. Люди, вышедшие на улицы, поддержали ее? Сильно сомневаюсь. Им важен митинг ради митинга. Это балаган», — резюмировал Алексей Филиппов.

Ранее член комитета Совета Федерации, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков провел аналогию между несанкционированными акциями и украинским Майданом. Сенатор выразил уверенность в том, что беспорядки должны подавляться в соответствии с российской нормативной правовой базой.