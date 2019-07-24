Главу МВД Латвии распекли за посещение концерта Лепса в Юрмале

Рига, 24 июля. Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу латвийского МВД Сандиса Гиргенса за любовь к творчеству Григория Лепса. Об этом сообщают местные СМИ.

Недовольство министра вызвало то, что глава МВД Латвии посетил концерт российского исполнителя в Юрмале.

«Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство», — заявил Борданс.

Министр выразил недовольство тем, что российскому певцу не запрещен въезд на территории Латвии.

Глава МВД пока не отреагировал на критику министра юстиции.

В соседней Литве Григория Лепса весной внесли в список нежелательных лиц. Певцу также запретили въезд в страну. Авторы инициативы призвали создать в Литве правовой механизм, который не даст связанным с «преступными группами» людям въезжать на территорию страны и давать концерты.

В список нежелательных лиц они также предложили включить людей, которые активно поддерживают внешней политике России. Они отметили, что в эту категорию приезжающих входит и Лепс.

Ранее Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о причине конфликта с российским музыкальным продюсером Игорем Крутым. По словам исполнительницы, ссора произошла после того, как вместо основанного Игорем Крутым конкурса «Новая волна» в латвийской Юрмале создали фестиваль «Лайма Рандеву».

Вайкуле назвала позицию российского продюсера «несправедливой», так как основать фестиваль ей предложило руководство Юрмалы. Певица назвала себя патриоткой города и отметила, что городские власти поддерживают ее «и финансово, и морально, и по-всякому».