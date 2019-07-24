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Марк Эспер вступил в должность главы Пентагона

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Марк Эспер вступил в должность главы Пентагона

Вашингтон, 24 июля. Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер: в среду он принес присягу в присутствии выдвинувшего его кандидатуру Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кандидатуру Эспера во вторник утвердил сенат. Впервые за прошедшие полгода Пентагон возглавляет чиновник без приставки и.о. 

«Нет более квалифицированного руководителя министерства обороны, чем Марк Эспер», — заявил на церемонии вступления в должность Трамп.

«Для меня большая честь занять пост министра обороны и руководить величайшими войсками в истории. И я буду делать это с той же энергией и преданностью долгу, чести и стране, которые сохранял в течение почти четырех десятилетий, начиная с моих первых дней в Вест Пойнте (Военная академия США), — отметил Эспер.

Марк Эспер вступил в должность главы Пентагона

В 1986 году Эспер окончил Военную академию США, десятилетием позже — школу управления при Гарвардском университете, а завершил свое образование в 2005 году в Университете Джорджа Вашингтона, где получил звание доктора философских наук. Эспер служил офицером в 101-ой воздушно-десантной дивизии и принимал участие в первой войне против Ирака в Персидском заливе, в затем занимал штабные должности в Пентагоне. Позже Эспер был назначен вице-президентом Торговой палаты США по Европе и Евразии, а также работал вице-президентом по связям с государственными органами в компании Raytheon.

Эспер был назначен исполняющим обязанности главы ведомства в конце июня и сменил на этом посту бывшего топ-менеджера компании Boeing Патрика Шанахана. Последний был назначен Трампом и.о. министра обороны США после ухода в отставку генерала Джеймса Мэттиса по прозвищу Бешеный пес. Как сообщал Ридус, у Мэттиса возникли разногласия с президентом по поводу решения о выводе войск с территории Сирии. Кандидатура Шанахана вызвала сомнения у некоторых сенаторов, в связи с чем его утверждение затянулось.

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