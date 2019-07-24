Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины

Брюссель. 24 июля. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета. Такой вывод можно сделать из его недавнего твита.

В своем Twitter Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа» с победой на парламентских выборах. Он добавил, что теперь Украина встала на «путь к суверенному украинскому государству».

«Браво президенту Зеленскому и его партии «Слуга народа». Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству», ― написал Ягланд.

Замечание Ягланда уже вызвало резкую реакцию со стороны Киева, где официальные лица государства поспешили напомнить главе Совета Европы, что Украины уже является «суверенной страной».

21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По предварительным данным, в украинский парламент прошла партия «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Напомним, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтверждается возвращение в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев. Против резолюции выступили 62 парламентария. 15 человек воздержались.