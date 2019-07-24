Электронные паспорта россиян получат чипы нового поколения

Москва, 24 июля. Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения. Это позволит хранить в документе вдвое больше информации, чем сейчас позволяют аналоги.

Специалисты разработали систему защиты от несанкционированного доступа к содержимому документа. Для безопасности используются алгоритмы шифрования. Во время каждого нового сеанса связи создается новый ключ безопасности. Если хакеры смогут получить доступ в момент сеанса связи, то они увидят только переданные данные, все остальная информация будет зашифрована.

В том случае, если преступники получат непосредственный доступ к устройству, то они не смогут считать информацию с чипа. Он будет защищен не только криптографическими алгоритмами, но и устройствами, которые блокируют работу при физическом несанкционированном вмешательстве.

Как пишут «Известия» в НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загружать 144 килобайта данных, а чипы в загранпаспортах позволяют хранить до 72 килобайт информации.

«Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищенность остались прежними, а максимально возможный объем загружаемых данных повысился вдвое», — заявил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов.

Он подчеркнул, что чип сделан по технологии 180 нанометров, которая широко применяется в России. Чип будет работать быстрее своих предшественников. В нем используются новая схемотехника, а также новые аппаратные криптоускорители и программное обеспечение. Примененная в документе микросхема может быть использована для других электронных документов: водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, загранпаспорта.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал плюсы и минусы электронного паспорта.

Напомним, что первые цифровые паспорта россияне смогут получить с июля 2020 года, полная замена бумажных версий планируется к 2028 году.

Ранее РПЦ предостерегла власти от введения электронных паспортов в России, сообщает телеканал «360».