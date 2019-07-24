В Госдуме предлагают отменить информированное согласие при вызове скорой помощи

Москва, 24 июля. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил считать вызов скорой помощи автоматическим согласием гражданина на медицинское вмешательство.

По мнению депутата, подобная деталь позволит врачам не терять время на бюрократические формальности и быстро приступать к лечению. Морозов отметил, что, согласно статистике, медики тратят на получение информированного согласия 12 минут. Это очень много, когда речь идет о срочных медицинских мероприятиях.

Как сообщает Ридус, в настоящее время прибывшие на место вызова врачи скорой помощи не имеют права оказывать экстренную помощь без получения добровольного согласия на медицинское вмешательство. Морозов считает, что если скорую вызвали, то тем самым дали добровольное согласие на оказание медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла пакет законов об ответственности за воспрепятствование работе врачей. Согласно документам, соответствующий состав преступления вводится в Административный и Уголовный кодексы, поправки также касаются Уголовно-процессуального кодекса.

За создание помех в работе медиков предусматривается штраф в размере от четырех тыс. до пяти тыс. рублей. Кроме того, увеличиваются санкции за отказ пропустить скорую: максимальное денежное взыскание повышается до пяти тыс. рублей, а лишение прав — до одного года.