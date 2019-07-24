Трамп похвастался перед школьниками «лежащим на дне» иранским беспилотником

Вашингтон, 24 июля. Президент США Дональд Трамп рассказал, что якобы сбитый в районе Ормузского пролива американскими военными иранский беспилотник можно увидеть «лежащим на дне». С заявлением глава Белого дома выступил на проходящей в Вашингтоне конференции школьников старших классов Turning Point USA.

«Вы можете увидеть его на дне... потом они говорят, что мы не сбивали их дрон, что они «поймали 17 американцев». Первым делом я позвонил в ЦРУ — полная ложь», — сообщил Трамп.

Президент США также заявил, что «история Америки — это история о том, как добро побеждает зло».

В июле глава Белого дома сообщил, что американский десантный корабль Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. В Иране опровергли заявление Трампа. Змглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран не терял беспилотные летательные аппараты «ни в Ормузском проливе, ни где-то еще». Заместитель министра предположил, что американские военные могли по ошибке уничтожить собственный дрон.

Отношения Соединенных Штатов и Ирана обострились в первой половине июня, в связи с инцидентом в Оманском заливе. На борту двух танкеров произошли взрывы и пожары, что в США посчитали результатом нападения.

Вашингтон возложил ответственность за произошедшее на Иран. Аналогичные обвинения высказали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран отверг свою причастность к инциденту.

Во второй половине июня иранские ВС сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 американских ВМС. В ответ США подготовили предусматривавшую нанесение точечных ударов по объектам на территории Ирана военную операцию. По словам Трампа, он отдал приказ не проводить операцию за десять минут до ее начала.