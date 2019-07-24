В России могут увеличить налоговый вычет для многодетных в два раза

Москва, 24 июля. Многодетные семьи, оплачивающие обучение своих детей в возрасте до 24 лет, смогут получить налоговый вычет в размере 100 тысяч рублей, а не 50 тысяч, как это предусмотрено сейчас. Об этом сообщается в предложении главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, направленном первому замминистра финансов Леониду Горнину.

Сенатор предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым, многодетным родителям будет положен социальный налоговый вычет до 100 тысяч рублей. Они смогут воспользоваться льготой, если оплачивают образование своих детей в возрасте до 24 лет на очной форме обучения. Сейчас вычет ограничен суммой в 50 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».

Отметим, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин анонсировал новые субсидии. С 1 января 2020 года мамы будут получать на ребенка в возрасте от полутора до трех лет выплату в размере минимального прожиточного минимума.

Как сообщал телеканал «360», новые выплаты будут предоставлены только родителям, общий доход которых не выше двух прожиточных минимумов. Сейчас этот показатель в среднем по России равняется 11 280 тысяч рублей. В итоге на повышенное пособие на ребенка могут рассчитывать семьи с доходом 45 тысяч рублей и меньше.