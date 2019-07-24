МВФ снова ухудшил прогноз роста мировой экономики

Вашингтон, 23 июля. Международный валютный фонд ухудшил оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 году до 3,2% и 3,5% соответственно. Об этом сообщается в бюллетене «Перспективы развития мировой экономики».

Оценка темпов роста снижена на 0,1 процентный пункт на оба года. В фонде подчеркнули, что это свидетельствует о низкой мировой экономической активности. Эксперты МВФ подчеркивают, что «темпы мирового роста остаются замедленными».

Предыдущий прогноз был опубликован в апрельском бюллетене. Вскоре после его публикации Штаты повысили таможенные пошлины на китайские товары, а Пекин увеличил пошлины на ряд американских товаров. В МВФ напомнили, что цепочки поставок технологической продукции находились под угрозой в связи с возможными санкциями США, неопределенность также была связана с Brexit. Цены на энергоносители были дестабилизированы из-за усилившейся геополитической напряженности.

«Динамика мировой торговли, большую долю в которой составляют продукция машиностроения и потребительские товары длительного пользования, остается вялой. Прогнозируемое ускорение роста в 2020 году имеет неустойчивый характер», — заявили в МВФ.

Предполагается, что экономика стабилизируется в странах с формирующимся рынками, которые в настоящий момент испытывают стресс, а также в развивающихся странах.

В МВФ также заявили об усилении напряженности в сфере торговли и технологий, которая может замедлить поток инвестиций и ухудшить настроения на рынках. Эксперты полагают, что риски для прогноза связаны со снижением темпов роста. К ним относится усиление напряженности в сфере торговли и технологий.

Отмечаются, что Великобритания, Европейский союз и зона свободной торговли, которая включает Мексику, Канаду и США, должны снизить напряженность по вопросам торговых соглашений.

«Страны не должны использовать пошлины для воздействия на сальдо двусторонней торговли или вместо ведения диалога с целью заставить другие стороны проводить реформы», — пояснили в МВФ.

Ранее в МВФ отметили рост экономики РФ, несмотря на наличие санкций. Эксперты считает, что это связано с увеличением расходов российских властей в рамках реализации нацпроектов.

Телеканал «360» сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку 16 июля. Она покинет свой пост с 12 сентября 2019 года. Лагард планирует возглавить Европейский центральный банк.