Трамп обсуждает возможные санкции против Турции из-за С-400

Вашингтон, 24 июля. Президент США Дональд Трамп и сенаторы-республиканцы рассматривают различные варианты санкций в отношении Турции в связи с приобретением ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает пресс-пул главы США.

Как сообщается, встреча началась в Белом доме в 16:00 по местному времени (23:00 по московскому). Она проходит в закрытом режиме.

«Речь идет о потенциальных санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем», – приводит слова источника ТАСС.

Осенью 2017 года Россия сообщила о заключенном с турецкими партнерами контракт на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Соглашение предполагает частичную передачу технологий производства Анкаре. Первые поставки стартовали 12 июля, пишет «Газета.ру».

Ранее руководитель дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские комплексы С-400 встанут на боевое дежурство в республике в начале будущего года.

Напомним, что США ранее анонсировали антитурецкие санкции в случае покупки Анкарой российских ЗРС. Вашингтон угрожал Турции отменой продажи новейших американских истребителей F-35. Однако Турция не пошла на уступки, и поставки С-400 в страну начались в соответствии с договоренностями между Москвой и Анкарой. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты еще не приняли окончательного решения по антитурецким санкциям.