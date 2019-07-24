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Израиль нанес авиаудары по территории Сирии

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Израиль нанес авиаудары по территории Сирии

Дамаск, 24 июля. ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» и иранским позициям в провинции Даръа, сообщают источники.

Как сообщают источники в Twitter, сирийские ПВО в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра перехватили большинство израильских ракет, те взорвались в воздухе, не достигнув целей. Однако одна из них взорвалась в сельской местности Тель-эль-Хара провинции Даръа. Есть разрушения.

Как сообщает Step News Agency, Израиль наносил удары по «Хезболле» и иранским позициям в Тель-эль-Харе и Восточной Гуте (пригород Дамаска). В больницу в Эль-Кунейтре прибыли машины скорой.

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