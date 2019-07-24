Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин обсудит новые условия на рынке труда с кабмином 

58
0 Оставить комментарий

Путин обсудит новые условия на рынке труда с кабмином 

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, посвященное новым условиям на рынке труда, а также посетит Дом русского зарубежья в среду, сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание с членами правительства будет посвящено «модернизации профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий». Глава государства заслушает доклады министра труда и соцзащиты Максима Топилина, а также спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына Путин ознакомится с постоянной выставкой в сопровождении Наталии Солженицыной, вдовы писателя. 

Ранее во вторник Путин поручил заняться вопросом сокращения количества тетрадей, которые используют школьники во время обучения. Как сообщал телеканал «360», речь идет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которого использование тетрадок в школе должно уменьшиться. Достичь этого можно с помощью внедрения современных технологий в процесс обучения детей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров