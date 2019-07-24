Путин обсудит новые условия на рынке труда с кабмином 

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, посвященное новым условиям на рынке труда, а также посетит Дом русского зарубежья в среду, сообщает пресс-служба Кремля.

Совещание с членами правительства будет посвящено «модернизации профессиональных квалификаций с учетом новых рабочих профессий». Глава государства заслушает доклады министра труда и соцзащиты Максима Топилина, а также спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына Путин ознакомится с постоянной выставкой в сопровождении Наталии Солженицыной, вдовы писателя.

Ранее во вторник Путин поручил заняться вопросом сокращения количества тетрадей, которые используют школьники во время обучения. Как сообщал телеканал «360», речь идет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которого использование тетрадок в школе должно уменьшиться. Достичь этого можно с помощью внедрения современных технологий в процесс обучения детей.