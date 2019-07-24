Опубликован список любимых сериалов Елизаветы II

Лондон, 24 июля. Британские СМИ рассказали, какие сериалы и шоу любит смотреть королева Елизавета II. Во время летнего отпуска она берет в резиденцию коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и шоу.

Больше всего Елизавета II любит детективный сериал «Чисто английское убийство». Также королева предпочитает смотреть детективы «Убийства в Мидсомере» и «Новые трюки», среди комедийных сериалов она любит «Соблюдая приличия», «Бабье лето» и научно-фантастическое шоу «Доктор Кто».

Личный секретарь монарха заявил, что Елизавете II нравится, что сериалы записаны на отдельных DVD-дисках, она отказывается перенести их в другой цифровой формат, предпочитая именно так смотреть телешоу.

Королева вместе с принцем Филиппом каждое лето проводит в резиденции, где принимает всех членов королевской семьи, сообщает «МИР 24».

Ранее стало известно, что Елизавета II была вынуждена покинуть Букингемский дворец из-за того, что в здании расплодились крысы. Они бегали, в том числе, на кухне. Для борьбы с вредителями была вызвана специальная служба, сообщает телеканал «360».

Отметим, что служба безопасности убедила 92-летнюю Елизавету II отказаться от самостоятельного вождения автомобиля по дорогам общего пользования. Такое решение связано с безопасностью. В январе в ДТП попал супруг королевы Великобритании. Он перевернулся на своем Land Rover Freelander и врезался в другой автомобиль. После этого 97-летний принц Филипп принял решение больше не садиться за руль.