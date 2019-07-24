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Робот «Федор» обзавелся страницей в Twitter перед полетом на МКС

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Робот «Федор» обзавелся страницей в Twitter перед полетом на МКС

Москва, 24 июля. Робот «Федор», который готовится к полету на Международную космическую станцию, «завел» аккаунт в Twitter.

«Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Федор», — гласит первое сообщение на странице робота.

Своих фоловеров «Федор» познакомил с системой управления корабля «Союз МС-14», на котором его доставят к МКС. Полет запланирован на 22 августа.

Во втором сообщении роботу пришлось оправдываться за ошибку: номер его серии 850, а не 859. Досадную ошибку «Федор» объяснил тем, что «пока не очень ловко работает на компьютере». 

«Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус «Энергии». Здесь интересно», — сообщается в Twitter

Как сообщал телеканал «360», «Федору» ранее внедрили функцию голосового помощника и теперь он сможет общаться с российским экипажем в космосе. 

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал пост о том, что антропоморфного робота доставили на Байконур. В комментариях один из пользователей спросил, почему же «Федор» стал называться Skybot F-850. Рогозин ответил, что «Федор» сам попросил» его переименовать.

Изначально робота называли «Аватар». После Рогозин переименовал его в «Федора», при этом он не объяснил, с чем был связан выбор именного этого имени. Позднее название написали на латинице и расшифровали как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

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