Робот «Федор» обзавелся страницей в Twitter перед полетом на МКС

Москва, 24 июля. Робот «Федор», который готовится к полету на Международную космическую станцию, «завел» аккаунт в Twitter.

«Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих — просто Федор», — гласит первое сообщение на странице робота.

Своих фоловеров «Федор» познакомил с системой управления корабля «Союз МС-14», на котором его доставят к МКС. Полет запланирован на 22 августа.

Во втором сообщении роботу пришлось оправдываться за ошибку: номер его серии 850, а не 859. Досадную ошибку «Федор» объяснил тем, что «пока не очень ловко работает на компьютере».

«Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус «Энергии». Здесь интересно», — сообщается в Twitter

Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов.

Сегодня меня привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус "Энергии". Здесь интересно pic.twitter.com/m2djgZ2BuZ — FEDOR (@FEDOR37516789) July 23, 2019

Как сообщал телеканал «360», «Федору» ранее внедрили функцию голосового помощника и теперь он сможет общаться с российским экипажем в космосе.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал пост о том, что антропоморфного робота доставили на Байконур. В комментариях один из пользователей спросил, почему же «Федор» стал называться Skybot F-850. Рогозин ответил, что «Федор» сам попросил» его переименовать.

Изначально робота называли «Аватар». После Рогозин переименовал его в «Федора», при этом он не объяснил, с чем был связан выбор именного этого имени. Позднее название написали на латинице и расшифровали как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).