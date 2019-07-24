Двое мужчин задержаны в Екатеринбурге за попытку «заминировать» путь кортежа президента

Екатеринбург, 23 июля. Двое мужчин были задержаны в Екатеринбурге – их подозревают в попытке заложить муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщается, что 9 июля во время визита Путина в Екатеринбург, двое мужчин выставили муляж взрывного устройства на трассе по пути в аэропорт «Кольцова», по которой должен был проехать президент. Для создания муляжа подозреваемые использовали обувную коробку, бутылку, камни, провода и изоленту.

«Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха — это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины», — сказал собеседник агентства.

По мнению представителей полиции, подозреваемые решили таким образом «отомстить» правоохранительным органам, за то, что те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности. Подозреваемые были задержаны на следующий день после инцидента. Они признались, что хотели таким образом проверить оперативность работы правоохранительных органов.

Напомним, что в ходе визита в Екатеринбург глава государства принял участие в работе глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019, который проходил в рамках десятого международного форума «Иннопром-2019».