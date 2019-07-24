Появилось видео нападения с ножом на москвича возле метро «Солнцево»

Москва, 24 июля. Неизвестные злоумышленники напали на жителя Москвы недалеко от метро «Солнцево». Мужчина заступился за девушку, к которой приставали хулиганы.

Потасовка началась после того, как пострадавший увидел, что группа молодых людей пристает к девушке, и сделал им замечание. Злоумышленники набросились на мужчину. Один из них толкнул пострадавшего на лавку и начал избивать, через некоторое время другой нападавший нанес несколько ударов ножом в лицо мужчины. После этого злоумышленники ушли.

Как передает РЕН ТВ, пострадавший получил серьезные травмы, в настоящий момент он находится в больнице. По его словам, преступники похитили у него деньги. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее на станции «Пушкинская» в Петербурге неработающий житель Дагестана напал с ножом на двух украинцев. Один из них получил ранение груди, другой — брюшной полости.