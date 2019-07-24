Трамп подал иск, чтобы защитить свою налоговую декларацию от конгресса

Вашингтон, 24 июля. Президент США Дональд Трамп подал иск в суд Вашингтона с целью заблокировать передачу налоговых деклараций президента конгрессу США, следует из документа, опубликованного на сайте телеканала CNN.

Иск подан против комитета по расходам палаты представителей, генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс и руководителя налоговой и финансовой службы штата Нью-Йорка Майкла Шмидта.

В документе отмечается, что принятый в Нью-Йорке закон нарушает первую поправку американской конституции, так как «направлен на использование частной налоговой информации (против) политического противника». Речь идет о законе, который в мае приняли в Нью-Йорке демократы: документ позволяет конгрессу запросить налоговую декларацию Трампа.

В конце мая суд в Вашингтоне обязал аудиторов предоставить налоговые декларации президента конгрессу. Как сообщала «Газета.ру», суд также отклонил ходатайство адвокатов Трампа об отсрочке вступления своего решения в силу.

Демократы в конгрессе пытаются узнать подробности налоговой декларации главы Белого дома. Ранее американские СМИ опубликовали расследование, в котором предположили, что данные налоговых деклараций показывают убыточность большинства его проектов. Однако сам Трамп опроверг эти данные.

Ранее и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что члены демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации Трампа. Как сообщал телеканал «360», он добавил, что демократы знают, при каких условиях налоговые декларации человека могут быть опубликованы налоговой службой. Чиновник подчеркнул, что «политический удар» оппоненту не является одним из них.