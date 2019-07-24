Зеленский назначил нового замглавы СНБО

Киев, 24 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова.

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в указе на сайте президента Украины.

Известно, что Данилов занимал пост главы Луганска с 1994 по 1997 год, в 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию, а с 2007 года перешел на работу в Институт европейской интеграции и развития, где был заместителем директора.

Ранее украинский президент назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку возможным претендентом на пост генпрокурора страны вместо Юрия Луценко, сообщает телеканал «360».

«С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов», — заявил Владимир Зеленский во время брифинга.

Отметим, что Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.