Зимин назвал виновника смерти боксера Дадашева

Москва, 24 июля. Заслуженный тренер России Александр Зимин возложил ответственность за смерть российского боксера Максима Дадашева на его тренера Бадди Макгирта.

Зимин в интервью порталу «Спорт день за днем» напомнил, что Дадашев «работал чуть выше среднего уровня», поэтому рано уехал в США. Однако там рядом с бойцом не было российского тренера, а у американцев «нет институтов физкультуры и методик».

Заслуженный тренер обратил внимание на то, что Дадашев пропустил много ударов по ходу боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Это, по его словам, говорит о том, что российский боец не был подготовлен.

Журналисты поинтересовались у Зимина, кто, по его мнению, виноват, что дошло до смерти Дадашева.

«Тренер должен был знать его состояние. Если у Максима развивались опухоли, то, наверняка, были отклонения, заметные на тренировках. Видимо, он просто терпел, а тренер считал: молодой, ничего страшного, переживет. Не ответственное отношение к здоровью боксеров», — считает тренер.

При этом он подчеркнул, что «наверняка, опухоль уже была», поскольку «за один удар такое не возникает». Зимин добавил, что тренерская карьера Бадди Макгирта должна завершиться после этого случая.

«Я бы на его месте проводил уроки физкультуры для начинающих боксеров. Макгирт сам получит серьезный нокаут. Вина его явная. Он сам это осознает. И сейчас дрожит как лепесток. Отек мозга — это не один пропущенный удар. Видимо, у Дадашева было плохо с защитой», — резюмировал он.

20 июля Дадашев провел бой в США с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде российский боксер пропустил большое количество ударов, после чего бой был досрочно прекращен, сообщал телеканал «360». После поединка Дадашеву потребовалась медицинская помощь. Российский спортсмен был госпитализирован в критическом состоянии с отеком мозга. Дадашеву сделали трепанацию черепа, что позволило снять отек мозга, после чего врачи ввели спортсмена в состояние искусственной комы.

Во вторник Дадашев скончался в больнице. У спортсмена не выдержало сердце.

Тренер российского боксера Джеймс «Бадди» Макгирт отметил, что Дадашев «был отличным боксером», «потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом».