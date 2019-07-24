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Небензя не поддержал план США по урегулированию палестино-израильского конфликта

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Небензя не поддержал план США по урегулированию палестино-израильского конфликта

Нью-Йорк, 23 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

Во время заседания спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил, что добиться урегулирования палестино-израильского конфликта на основе международного консенсуса в текущей ситуации невозможно.

«Международный консенсус может работать время от времени, когда вы действительно можете достичь международного консенсуса. В случае палестино-израильского конфликта международный консенсус не был достигнут», ― подчеркнул он.

Ранее Гринблатт заявил, что Белого дома есть собственный проект по нормализации отношений между Израилем и Палестиной.

Небензя указал, что база для урегулирования конфликта ранее была составлена СБ ООН. По словам российского представителя, именно она является тем самым международным консенсусом, о якобы отсутствии которого ранее говорил американский представитель.

«И этот международный консенсус и есть международное право, потому что резолюция Совета безопасности – это и есть международное право. Их просто надо выполнять», ― напомнил Небензя.

Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что ревизия данного консенсуса также является исключительной прерогативой Совбеза ООН.

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Источник: РИА Новости
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