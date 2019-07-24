Полиция Украины отправила десант в Донецкую область из-за митинга у избиркома

Киев, 23 июля. МВД Украины отправило спецназ в город Покровск в Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в Twitter.

Ранее наблюдатели ОИК №50 сообщили о зафиксированных нарушениях. После этого у здания избиркома стартовала акция протеста. По данным украинского МВД, манифестанты поставили палатки, начали приносить шины.

#Поліція Донеччини забезпечує правопорядок під час протестів на ОВК №50. За фактом подій розпочато досудове розслідування. ⬇️https://t.co/NSAVgSvYGZ pic.twitter.com/e2hZ6GpKBu — МВС України (@MVS_UA) July 23, 2019

В воскресенье, 21 июля, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы, сообщал телеканал «360». 225 парламентариев — половина депутатского корпуса — будут избраны по партийным спискам, другая половина — в мажоритарных округах. Партия «Слуга народа» сохраняет лидерство после обработки 92,33% протоколов (43,11% голосов). На втором месте оказалась фракция Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,03%. На третьем — «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко (8,17%). Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего главы государства Петра Порошенко (8,15%), партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,87%.

Официальные результаты Центральная избирательная комиссия опубликует до 5 августа включительно.

В понедельник партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что опасается фальсификаций при подсчете голосов в 49-м одномандатном округе в Донецкой области. В ОПЗЖ уточнили, что окружная избирательная комиссия затягивает объявление результатов голосования с 12 участковых избирательных комиссий.