Спасатели доставили в порт Италии обломки вертолета, на котором разбились двое россиян

Рим, 23 июля. Спасательные службы достали обломки вертолета, упавшего близ побережья Тосканы. На его борту находились двое россиян.

Тело погибшей было доставлено в порт Ливорно, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Вертолет Robinson R66 разбился примерно в 10 километрах к юго-востоку от острова Горгона. Катера береговой охраны и противопожарной службы отправились в район крушения сразу после получения сигнала о катастрофе.

На борту воздушной машины находились владелец и пилот вертолета 37-летний Максим Сычев и пассажирка. Ее тело застряло в кабине, тело мужчины до сих пор не найдено. Спасательные службы продолжают работы. Перед крушением пилот вертолета не подавал сигналы бедствия. Обломки Robinson R66 изучают следователи.

Известно, что вертолет вылетел от озера Комо на севере Италии и после дозаправки в провинции Масса направлялся в Сардинию.

Напомним, в июле при крушении вертолета Robinson недалеко от Солнечногорска погиб руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин.