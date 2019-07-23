Минтруд РФ повысил прожиточный минимум

Москва, 23 июля. Министерство труда и социальной политики РФ установило размер прожиточного минимума по стране за первый квартал 2019 года. Его сумма составила 10 753 рубля, гласит текст приказа ведомства, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 653 рубля, для пенсионеров — 8 894 рубля, а для детей — 10 585 рублей.

Ранее в министерстве труда сообщали, что намерены повысить прожиточный минимум на душу населения в среднем на 4%.

В ведомстве уже заявляли, что минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин пояснил, что показатель второго квартала при определении прожиточного минимума берется в связи с тем, что он обычно совпадает с годовым.

Напомним, что президент России Владимир Путин подчеркнул, что человек не может получать заработную плату меньше МРОТ. Каждый случай, когда заработная плана ниже этого уровня — предмет для разбирательства.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в апреле этого года Минтруд предложил доплачивать россиянам за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также неудобный график. По словам профессора кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерины Самраиловой, такую практику уже давно вели некоторые европейские страны, ведь стресс на работе имеет прямое влияние на потенциальные сердечно-сосудистые заболевания. Если работники болеют, неминуемо возникают экономические потери.