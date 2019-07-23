Обвинение просит для экс-замдиректора ФСИН Коршунова 9 лет колонии за мошенничество

Москва, 23 июля. Обвинение просит Гагаринский суд Москвы назначить девять лет колонии бывшему замдиректора ФСИН РФ Олегу Коршунову, обвиняемому в мошенничестве на 263 млн рублей.

Адвокат еще одного фигуранта дела (экс-директора Производственно-промышленного дома ФСИН Виталия Морусова) Мария Кузнецова сообщила ТАСС, что во вторник состоялись прения сторон. Прокурор просил назначить ее подзащитному семь лет колонии, а Коршунову — девять лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд огласит приговор 29 июля.

Кузнецова добавила, что обвинение также просит назначить штраф в размере 1 млн рублей для Коршунова, а для Морусова — 300 тыс. рублей, и лишить экс-замдиректора ФСИН классного чина.

В феврале Главное следственное управление СК РФ завершило расследование дела в отношении Коршунова и его возможных соучастников.

Коршунова подозревают в получении взятки и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Экс-заместителю начальника финансово-экономического управления ФСИН Светлане Алексеевой инкриминируют пособничество в растрате и два эпизода получения взятки. Бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов является подозреваемым в пособничестве в растрате.

В рамках расследования уголовного дела на имущество подозреваемых — среди которого обнаружили яхты и дорогостоящие автомобили — был наложен арест. Стоимость арестованного имущества оценивается порядка 70 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии предпринимателя Марину Дюкову. Как сообщал телеканал «360», женщину признали сообщницей Коршунова по уголовному делу о растрате. Свою вину она полностью признала и пошла на сделку со следствием. Дело в ее отношении выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке