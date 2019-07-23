Посольство РФ призвало Британию отказаться от услуг «Белых касок» при оценке событий в САР

Лондон, 23 июля. Посольство РФ в Лондоне призвало Великобританию не использовать в качестве источника информации о событиях в Сирии данные организации «Белые каски». Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства журналистам ТАСС.

Дипломат прокомментировал сообщения в британской прессе, в которых содержится информация об «авиаударах», якобы нанесенных Сирией и Россией, по населенному пункту Мааррет ан-Нуман в провинции Идлиб.

По его словам, журналисты ссылаются на сведения скандальной организации «Белые каски», которые финансируется США и Великобританией. Он напомнил, что эти материалы «не выдерживают никакой критики».

«Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования «Белых касок» в сомнительных политических целях», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что британские власти должны перейти к взаимодействию, основной целью которого будет искоренение терроризма.

Дипломат напомнил, что химатаки в сирийском городе Дума были постановочными. Их засняли члены «Белых касок». Эта организация ведет провокационную деятельность в Сирии, что мешает нормализации отношений в республике. В посольстве РФ подчеркнули, что на эти действия обращали внимание не только российские официальные лица, но и директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, а также продюсер «Би-би-си» Риам Далати.

Напомним, Минобороны РФ опровергало информацию об «авиударах». По словам военных, никаких задач в районе провинции Идлиб ВКС России не выполняли.

Федеральное агентство новостей подготовило материал, в котором рассказала для каких целей «Белые каски» распространили фейк про «авиаудар» российских и сирийских военных.