США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»

Вашингтон, 23 июля. Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении ряда граждан Нигерии, обвинив их в «подрыве демократии». Об этом сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь (Майк Помпео) решил наложить визовые ограничения на нигерийцев, которые, как мы считаем, отвечают за подрыв демократии в Нигерии либо потворствуют ему», ― говорится в заявлении Госдепа.

Имена конкретных людей, которым будет запрещен въезд в США, Госдепартамент США называть не стал. Обвинения в их адрес также не были указаны более подробно. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что данные ограничительные меры не направлены против народа Нигерии или новых властей страны.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету Штатов на 2020 год, которая предусматривает запрет на любые действия с российским госдолгом американцам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно наблюдает за обсуждением в США санкций против российского госдолга.