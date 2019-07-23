Украина поставила американские системы радиационного контроля на границе с Россией

Киев, 23 июля. Погранслужба Украины установила комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ на пунктах пропуска на границах с Россией и Молдавией, сообщает пресс-служба ведомства.

Комплексы установлены в пунктах пропуска «Большая Писаревка» и «Николаевка» на границе с Россией и в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдавией.

В погранслужбе уточнили, что комплексы RAPISCAN необходимы для «пресечения попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов». Оборудование получено в рамках программы международной технической помощи «Выявление и пресечение ядерной контрабанды».

Проверку оборудования провела делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории «LANL» и компаний производителей оборудования, передает телеканал «360».

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал на Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы принять участие в церемонии передачи нового безопасного конфайнмента. Президент Украины сообщил о подписании указа, который, по его словам, превратит Чернобыльскую зону отчуждения в одну из «точек роста для новой Украины», «научный и будущий туристический магнит».

Зеленский подписал указ об открытии чернобыльской зоны отчуждения и создании «зеленого коридора» в нее для туристов. По его словам, это должна быть «земля свободы» без коррупции и глупых запретов.