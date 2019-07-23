В Совфеде прокомментировали слова Трампа о диалоге с Россией 

Москва, 23 июля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ готова к переговорам с США «без каких-либо предварительных условий» в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Москвой без «искусственных препятствий».

«Все искусственные препятствия создавали американцы, распространяя легенду о том, что Россия якобы нарушила Договор РСМД… Россия никаких препятствий не создает, она всегда заявляла, что готова к переговорам без каких-либо предварительных условий», — заявил сенатор в беседе с RT.

Джабаров подчеркнул, что для разрешения противоречий между странами необходимо «садиться за стол переговоров».

«ДРСМД уже не реанимировать, нужен новый формат договора, о чем тоже говорят американцы», — подытожил сенатор.

Во вторник, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA, Трамп отметил, что диалог с Москвой должен вестись без искусственных препятствий, передавала «Газета.ру».

В своем выступлении он также обратил внимание на то, что расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом «вмешательстве РФ» (Трамп называет его «охотой на ведьм») осложнило «ведение дел с Россией». Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты должны быть в состоянии вести дела с РФ, поскольку «она является ядерной державой».

Напомним, американский спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование мифического «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «сговора с Россией», он был вынужден признать, что никакого «вмешательства» не было, и с позором подать в отставку.

Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва в течение полугода не выполнит свои обязательства по нему. Процедура началась 2 февраля, отведенный на нее срок истекает 2 августа. Москва отрицает обвинения Вашингтона. Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, который приостанавливает выполнение страной договора до устранения США допущенных ими нарушений, а 3 июля глава государства подписал соответствующий закон.