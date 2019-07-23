Погранслужба КНДР задержала российское рыболовецкое судно

Москва, 23 июля. Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи. Об этом сообщает замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании (СВРК), владеющей кораблем, Сергей Седлер.

Инцидент с задержанием судна «Сянхайлинь 8», принадлежащего СВРК, произошел в ночь на 17 июля.

«Когда судно шло из порта в район промысла и пересекало исключительную экономзону КНДР, на расстоянии порядка 90 километров от берега, к ним высадились вооруженные корейские пограничники и захватили судно», — приводит слова Седлера телеканал «360».

На борту находились 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Судно двигалось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Погранслужба КНДР задержала судно в 55 милях от границы страны. Груза на борту в момент задержания не было.

Сообщается, что моряки были доставлены в северокорейский порт Вонсан. В этот вторник их посетил российский консул, сообщивший позже, что моряки содержатся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают. Власти КНДР пока не прокомментировали этот инцидент.