Полиция зарегистрировала заявления журналистов, на которых напал Дмитрий Гудков

Москва, 23 июля. Трое журналистов Федерального агентства новостей, ставших объектом неадекватного поведения экс-депутата Дмитрия Гудкова, написали заявления в полиции. В них они попросили компетентные органы привлечь Гудкова к ответственности по статье о препятствовании журналистской деятельности.

Также операторы и корреспондент ФАН обратили внимание правоохранителей на то, что после публикации Гудковым их данных на своей публичной странице, некоторые из них подверглись травле в соцсетях. Основная статья, по которой к Гудкову есть претензии у журналистов, - о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия над журналистом (144 ч.3 УК РФ). Некоторые из них также хотят, чтобы его действия проверили и на предмет нарушения статьи о распространении сведений о частной жизни лица — 137 УК РФ.

Полиция приняла заявления журналистов ФАН, сейчас они находятся на рассмотрении в отделе МВД Китай-Город.

Нападение произошло накануне вечером в аэропорту «Домодедово», когда Гудков вместе со своим отцом вернулся из Варны. Известно, что Варне у семьи Гудковых есть собственная компания, сведения о которой он «забыл» указать во время участия в выборах в Госдуму. Журналисты ФАН пытались выяснить, связан ли был визит в Варну с обустройством семейного бизнеса, или Гудков-младший, который сам рассказывал о своих встречах с Михаилом Ходорковским за границей, отправился получать указания от своего спонсора после провала на выборах в Мосгордуму. Ответ корреспондентам получить так и не удалось — Гудков набросился на них с кулаками, осыпая бранью и угрожая «найти» их, а позже опубликовал личные данные журналистов в Интернете.