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Боевики в Сирии обстреляли восемь населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

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Боевики в Сирии обстреляли восемь населенных пунктов в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

Дамаск, 23 июля.  Восемь населенных пунктов были обстреляны в Сирии боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, обстрелам подверглись провинции Хама, Латакия и Алеппо.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия, Шария, Кфар-Нбуда, Хуайз и Джалама провинции Хама, Джамалия провинции Алеппо, а также Руайсет- эль-Хорш и Мортлу провинции Латакия», ― заявил российский генерал-майор.

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кроме того, продолжается процесс возвращение беженцев в месте довоенного проживания. Российские специалисты обеспечивают работу десяти пунктов пропуска на территории Сирийской Арабской Республики.

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Источник: Брифинги ЦПВС
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