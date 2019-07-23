Президент США объяснил назначение «британского Трампа» Джонсона премьером

Вашингтон, 23 июля. Президент США Дональд Трамп уверен, что жесткий и умный Борис Джонсон, которого называют «британским Трампом», на посту премьера Великобритании является тем, что нужно сегодня стране.

«Борис Джонсон — хороший человек, он жесткий, но он умный. Его называют «британский Трамп», и люди говорят, это хорошо. Они там меня любят, и это то, что они хотят, и то, что им нужно. Он все сделает», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter поздравил Джонсона. Трамп выразил уверенность в то, что Джонсон будет «великим» премьер-министром Британии.

Во вторник были объявлены заключительные итоги выборов лидера Консервативной партии — им стал Борис Джонсон, сообщала «Газета.ру». Прежний лидер тори Тереза Мэй решила уйти в отставку с поста в июне текущего года после того, как не смогла справиться с проблемами выхода Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) и консолидировать силы партии. В отставку с поста премьер-министра Мэй уйдет в среду, 24 июля, после чего в должность премьера вступит Джонсон. Новый лидер консерваторов назвал одним из своих главных задач войну с оппозицией.

Общественный деятель и дочь президента США Иванка Трамп также поздравила Бориса Джонсона в Twitter. Однако в поздравление Иванки Трамп закралась ошибка, которую заметили пользователи. Дочь президента США назвала Джонсона «следующим премьер-министром Соединенного Кингстона (United Kingston)», допустив опечатку в слове «королевство».