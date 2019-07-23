РФС обновит правила безопасности после потасовки с участием фанатов «Спартака»

Москва, 23 июля. Российский футбольный союз провел совещание после недавнего инцидента в Ростове-на-Дону, где фанаты «Спартака» устроили потасовку.

В РФС осудили действия полиции, которая помимо хулиганов задерживала обычных болельщиков. По мнению спортивных функционеров, обеспечение общественного порядка не должно доставлять неудобства обычным фанатам, которые никак не нарушают правил поведения на стадионе, сообщает телеканал 360.

Кроме того, в РФС заявили, что принимающий матч клуб тоже несет ответственность за безопасность. Его представитель входит в координационный штаб, который и занимается подобными вопросами. Если же клуб не готов обеспечить порядок на трибунах, значит его нельзя допускать до соревнований, подытожили в Российском футбольном союзе.

«По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель - не допустить повторения подобных ситуаций в будущем», — сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что во время матча «Ростов» — «Спартак» болельщики московской команды начали жечь файеры. Полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. После задержания футбольных фанатов, использовавших пиротехнику, со стороны болельщиков была совершена попытка отбить их, в результате завязалась потасовка, и был привлечен ОМОН.