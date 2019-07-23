Русская экс-супруга бывшего короля Малайзии готова доказать ему свою верность

Куала-Лумпур, 23 июля. Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина (после свадьбы она перешла в ислам, взяв имя Рихана) заявила о готовности пройти ДНК-тест, чтобы доказать свою верность супругу. Об этом рассказала близкая подруга Воеводиной Лилия Настаева.

О разводе Воеводиной и бывшего короля Малайзии Мухаммада V, который сейчас является султаном одного из штатов страны, сообщило малайзийское издание New Straits Times. По данным прессы, Воеводина якобы была неверна своему супругу и родила ребенка от другого мужчины.

«Нет никаких объективных причин считать, что Мухаммад – биологический отец сына Оксаны», ― заявил журналистам сингапурский адвокат Ко Тиен Хуа, который, по его словам, представлял интересы монарха при расторжении брака.

Документы на разводы были поданы 22 июня, а сам брак был официально расторгнут 1 июля. Тем не менее, эта информация никак не была прокомментирована двором Мухаммада V или или же самим султаном.

Жена султана не пока также никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Однако корреспонденты KP.ru сумели получить комментарий у ее подруги Лилии Настаевой.

«Какая чушь! Нам очень жаль, что его королевское, хоть и бывшее, высочество выбрало такого болтливого и непрофессионального юриста. Все окружение Оксаны — родители, друзья, семья, ждут от него публичных извинений. А если у Фариса (султана Мухаммада. ―Прим. ФАН) есть какие-то подозрения, то он всегда может сделать тест ДНК, Оксана со своей стороны к этому готова — говорю вам на правах самой близкой подруги», ― заявила она.

Адвокат Воеводиной Евгений Тарло также опроверг сообщения о супружеской неверности его клиентки. По его словам, речь идет о «выдумках желтой прессы», а отцом ребенка Воеводиной является Мухаммад.

Напомним, что свадьба Мухаммада V и Оксаны Воеводиной состоялась 22 ноября в Москве в концертном зале «Барвиха». Праздник прошел по русским традициям, однако на свадьбе не было алкоголя. 6 января Мухаммад V принял решение сложить с себя полномочия главы государства. Оксана и Мухаммад познакомились в Европе. После этого король регулярно навещал будущую супругу в России. До свадьбы Воеводина приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.